Voor goed doel fietsen van Parijs naar Zingem DEELNEMERS WILLEN MET ACTIE GELD INZAMELEN VOOR MUCOVERENIGING RONNY DE COSTER

18 augustus 2018

02u50 0 Zingem Fietsen van Parijs naar Zingem en daarmee zoveel mogelijk centen verdienen voor de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose: dat is de inzet van een opmerkelijke actie die enkele Zingemnaren ondernemen. "We zijn al met 25, maar willen nog veel meer deelnemers", zegt initiatiefnemer Wouter Vanderstraeten.

Stan en Laura zijn twee Zingemse kindjes met mucoviscidose. "In België zijn er meer dan 1.400 kinderen, jongeren en volwassenen met muco", weet Wouter Vanderstraeten, vader van Stan. "Taai slijm blokkeert de ademhaling en de spijsvertering. Samen met hun ouders, familie, vrienden vechten kinderen met muco elke dag om zo 'gezond' mogelijk te blijven. Ze besteden 3 tot 4 uur per dag aan hun behandeling: niet om te genezen, maar om de symptomen te verlichten en waar mogelijk te voorkomen. Dit betekent heel veel aërosollen, dagelijks allerlei medicatie nemen, meermaals per week naar de kiné en zeer regelmatig op controle bij een team van artsen. En dat vergt veel van hen en van hun entourage."





"De Mucovereniging speelt een zeer belangrijke rol in het leven van al die mensen. Zij staan hen bij met raad en daad en spelen een belangrijke rol in het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Speciaal voor Laura en Stan, en bij uitbreiding ook voor iedereen met muco, organiseren wij de actie Parijs-Zingem om geld in te zamelen ten voordele van de Mucovereniging", legt Wouter uit.





Start aan Eiffeltoren

"We fietsen op zaterdag 8 september van de Eiffeltoren in Parijs naar café het Sportpaleis in Zingem, ongeveer 317 kilometer. We starten om 6 uur in de ochtend en hopen Zingem te halen tussen 20 en 21 uur 's avonds. We zijn met 25 fietsers die de volledige reis zullen maken, maar willen nog veel meer deelnemers. Je hoeft niet het hele traject af te leggen, maar kan ook te starten in Compiègne (217 kilometer), Gouy-Le-Catelet (136 kilometer) en Roubaix (47 kilometer). Voor elke kilometer die fietsers rijden, zoeken ze 1 euro sponsoring. Op dit moment zijn er 90 renners geregistreerd over de verschillende afstanden", legt Wouter uit.





Voor Laura en Stan en hun broertje en zusje is fietsen van Parijs naar Zingem nog net iets te ver. Daarom zijn er op de dag van de rit ook allerlei activiteiten in Zingem, waaronder een korte familiefietstocht van ongeveer 20 kilometer. Kinderen zullen zich kunnen uitleven op het springkasteel en fietsbehendigheidsparcours en kunnen zich laten schminken. Tegen de avond is er ook een optreden voorzien in afwachting van de fietsers.





Meer informatie is te vinden op www.parijs-zingem.be en op www.facebook.com/ParijsZingem.