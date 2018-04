Voor Boterhoek was speelnamiddag hoofdprijs van wedstrijd 19 april 2018

02u58 0

Voor de kinderen en hun ouders uit de Boterhoek in Zingem was de inrichting van hun wijk als speelstraat gisteren de hoofdprijs van een prijskamp. Het gemeentebestuur van Zingem had inwoners uitgedaagd om een leuk concept te bedenken en vanuit de Boterhoek kwamen de tofste ideeën. "Het kan misschien wel de aanzet zijn om van onze straat ook op andere momenten een speelparadijs te maken", bedacht Vanessa Badisco, een van de initiatiefneemsters van de Zingemse Buitenspeeldag.





(DCRB)