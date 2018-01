Voeten onder tafel bij Vandeputte 02u53 4

Cycling Team Fietsen Vandeputte Zingem organiseert op zaterdag 13 en zondag 14 januari zijn achtste eetfestijn in de gemeentelijke zaal De Griffel in Ouwegem. Het menu biedt keuze tussen beenhesp en kalkoenfilet, beide geserveerd met groenten en frietjes. Kaarten kosten 16 euro (8 euro voor kinderen tot 12 jaar) en zijn te koop bij de renners en medewerkers van het team en bij Fietsen Vandeputte in Zingem. (DCRB)