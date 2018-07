Vierde Bassieconcert met The Vicious 31 juli 2018

Na het succes van vorige dinsdag met Jason Bradley en Hits On Tour, waarvoor zo'n 350 concertgangers opdaagden, wordt ook veel verwacht van het vierde gratis dinsdagconcert waarmee Rik Vandenhove uitpakt. Het concert gaat door van 20 uur tot middernacht op het Dorpsplein. Vanavond is charmezanger Stijn Vandewijn de opener waarna de hoofdact van anderhalf uur volgt met coverband The Vicious. The Vicious bestaat uit vijf rasmuzikanten en twee danseressen. Ze hebben meer dan 10 jaar podiumervaring en weten topmuziek, humor, ambiance en dance te combineren in een 'best of'-show. (MAN)