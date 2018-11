UPDATE: politie roept àlle buurinformatienetwerken op na nieuwe inbraakmelding, nu in Kattedoornstraat in Zingem Eerder vanavond was er al inbraak gemeld aan Boterhoek in Zingem Ronny De Coster

20 november 2018

20u30 46 Zingem De politie Vlaamse Ardennen roept nu alle BIN-netwerken op tot actie, nadat er een tweede inbraakmelding is, deze keer uit de Kattedoornstraat in Zingem.

Tussen kwart over vijf en halfacht vanavond was er al een inbraak vastgesteld in een huis aan de Boterhoek in Zingem. Over de buit is nog niets bekend. Er is ook geen beschrijving van een verdachte of een voertuig beschikbaar.

Intussen is bij de politie de melding gekomen van een tweede inbraak. Die is gepleegd in een huis aan de Kattedoornstraat in Zingem.

De politie en buurtinformatienetwerken, roepen op om waakzaam te zijn. Wie iets verdachts opmerkt, belt best het nummer 101 van de politie.