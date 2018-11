Uniek: André is vandaag 100, Cecile wordt morgen 101 en het koppel is ook nog eens 76 jaar getrouwd Het oudste koppel van Vlaanderen woont in Home Vijvens in Huise Redactie

11 november 2018

Opmerkelijke verjaardag vandaag in het rusthuis Home Vijvens in Huise: daar vierden ze niet alleen de 100ste verjaardag van André Vanrenterghem, maar ook dat zijn vrouw Cecile Oris morgen 101 wordt. Het oudste koppel van Vlaanderen is ook nog eens 76 jaar getrouwd.

“We hebben daar niet veel moeten voor doen: mekaar graag zien, gelukkig zijn en een beetje chance hebben met de gezondheid”, relativeert André.

Het hele levensverhaal van dit opmerkelijk koppel uit Zingem lees je morgen in Het Laatste Nieuws.