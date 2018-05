Twee gewonden bij klap aan De Bos 26 mei 2018

Bij een verkeersongeval rond 13.30 uur gisternamiddag raakten twee vrouwen gewond. Beide reden met hun auto op de N60 vaatuit de richting Gent, toen één van de bestuursters vanop de rechterrijstrook links wou aflaan langs de doorsteek in de middenberm. Bij dat manoeuvre had de vrouw niet, of te laat, gezien dat een andere wagen op de tweede rijstrook aan het inhalen was.





Bij de klap die volgde, raakten beide betrokkenen gewond. Ze zijn naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde gebracht. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om de brokstukken van beide auto's op te ruimen. Het verkeer op de N60 richting Gent moest een tijd over één rijstrook, wat een file veroorzaakte. (DCRB)