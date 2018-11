Traiteur dankt in een klap al zijn dieselwagens af “Financieel haal ik er nog niet meteen voordeel uit, maar dit is een beslissing vanuit een groene overtuiging” Ronny De Coster

06 november 2018

21u57 0 Zingem Joachim Geenens, die aan de Lange Ast in Huise een traiteurszaak runt, nam een ingrijpende beslissing: in één klap deed hij al zijn dieselwagens van de hand. “Wij bezorgen maaltijden alleen nog met elektrisch aangedreven bestelwagentjes. Je moet niet in een grootstad wonen om je te bekommeren om de uitstoot”, motiveert Joachim zijn keuze.

Vijf auto’s sturen Joachim en zijn vrouw Kate Benoot dadelijks op pad om drie scholen en nog eens 350 particuliere klanten een warm middagmaal te bezorgen. Tot voor kort reden de chauffeurs van hun traiteurszaak Jo Daily Katess met dieselwagens.

Dubbel zo duur

Die heeft Jo allemaal van de hand gedaan en vervangen door elektrisch aangedreven bestelauto’s. “Financieel doe ik hier geen profijt mee. Integendeel: de elektrische auto’s kosten ongeveer het dubbele van de diesels. Maar ik vond dat we het niet langer konden maken om met zulke vervuilende wagens rond te rijden. Het is niet omdat wij hier niet in grootstad wonen, dat we ons niet hoeven te bekommeren om de uitstoot. En op termijn halen we het er misschien toch uit op vlak van verbruik en onderhoudskosten, maar het is toch vanuit een groene overtuiging dat we helemaal elektrisch gaan rijden. En hopelijk geeft het onze klanten ook wel een goed gevoel te weten dat hun maaltijd door een ‘propere’ auto is gebracht”, besluit Joachim.