Tractorsluis zet sluipverkeer voor schut 16 februari 2018

02u49 0 Zingem Bestuurders die tot voor kort door de Weistraat scheurden om tussen de Nederzwalmsesteenweg en de Heirweg en Heurnestraat een "hoek af te snijden", staan voortaan voor schut: de gemeente Zingem heeft in de Weistraat een zogenaamde tractorsluis opgeworpen. Landbouwvoertuigen en fietsers kunnen er nog langs, maar personenwagens niet.

"Na klachten van bewoners over sluipverkeer in de Weistraat hadden we metingen gedaan. Die bevestigden dat er vooral tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur veel auto's door de straat rijden, vaak ook met veel te hoge snelheid. In de smalle Weistraat zorgde dat voor gevaarlijke toestanden. Op een infovergadering met bewoners hebben we het voorstel gedaan om de Weistraat te 'knippen' voor autoverkeer", legt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) uit.





Betonnen cilinder

Personeel van de technische dienst van de gemeente heeft nabij de kruising met de Leebeekstraat een obstakel opgeworpen: een betonnen cilinder die in het midden van de weg een vijftiental centimeter boven de grond uitsteekt. "We noemen het een tractorsluis, omdat landbouwvoertuigen wel over dat betonblok kunnen rijden, maar personenwagens niet. Dit is nu een proefopstelling. We willen de komende weken en maanden ondervinden wat het effect is en vooral in de gaten houden dat het sluipverkeer zich niet verplaatst. Als deze tractorsluis effectief de goede oplossing blijkt, zullen we ze integreren in de geplande heraanleg van de Weistraat", voorziet de burgemeester.





De vernieuwing van de straat is te verwachten in 2019. Het gaat niet alleen over het wegdek, maar ook over de riolering. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) kende voor de riolering enkele maanden geleden al een subsidie van 850.000 euro toe. Voor de wegwerkzaamheden moet de gemeente Zingem zelf nog 150.000 euro voorzien.





(DCRB)