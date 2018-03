Tractorsluis verrast onoplettende chauffeurs 09 maart 2018

02u53 0 Zingem De zogenaamde tractorsluis die de gemeente aan de Weistraat heeft geplaatst, mist haar effect niet. "Volgens bewoners is het verkeer er met een derde gedaald", zegt burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V). Het obstakel maakte ook brokken: al verschillende onoplettende bestuurders reden er hun auto op stuk.

Een cilindervormig betonblok dat een vijftiental centimeter uit de grond steekt: meer is niet nodig om te beletten dat sluipverkeer tussen de Nederzwalmsesteenweg en de Heirweg en Heurnestraat nog door de smalle Weistraat scheurt, zo blijkt enkele weken na de plaatsing van het obstakel.





"We hadden er rekening mee gehouden dat het sluipverkeer zich mogelijks naar omliggende straten zou verplaatsen, maar volgens mensen die in de buurt wonen, is dat niet het geval. Wij krijgen te horen, dat het daar veel rustiger is geworden", zegt burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V).





Al is de nieuwe tractorsluis, die alleen voor landbouwvoertuigen en andere hoge wagens geen belemmering vormt, voor sommigen letterlijk een steen des aanstonds: verschillende automobilisten reden er al hun wagen stuk, omdat ze het betonblok niet of te laat opmerkten. "Er staan nochtans verschillende verkeersborden. Het blok zelf is voorzien van reflectoren en fluorescerende verf", bedenkt de burgemeester.





(DCRB)