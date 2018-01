Tractorbestuurder blaast positief na Werktuigendagen 02u59 0

Landbouwer K.L. (40) uit Otegem moest zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden nadat hij in Zingem met een glas te veel op achter het stuur van zijn tractor werd betrapt. De man had 1,86 promille alcohol in zijn bloed, goed voor een tiental glazen alcohol. "Ik kwam van de Werktuigendagen en was in feeststemming", vertelde de man. "Maar ik geef toe dat ik een fout heb gemaakt. Drinken en rijden gaan niet samen." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en vijftien dagen rijverbod op.





(TVR)