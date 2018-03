Toneelverenigingen spelen samen stuk in dialect 16 maart 2018

03u07 0 Zingem Het Nieuw Zingems Toneel (NZT) en De Kunstlievende Scheldezonen (KSZ) schrijven geschiedenis: de twee Zingemse amateurtheaterverenigingen staan samen op het podium. Dat doen ze ter gelegenheid van het Zingemse dialectjaar én dus ook in de streektaal.

NZT in de Griffel en KSZ in De Griffel: zo gaat het er in toneelland Zingem al jaren aan toe. Maar voor één keer vormen de twee een gezamenlijke cast. "Het idee komt van het gemeentebestuur, dat 2018 heeft uitgeroepen tot het dialectenjaar", vertelt Paul Nachtegaele, NZT-voorzitter. "We zaten al snel op dezelfde golflengte", pikt KSZ-voorzitter Hugo Vanderstraeten in. "Elk hebben we wel onze cultuur en werkgewoonten, maar we zijn er goed in geslaagd om een unieke productie klaar te stomen", prijst Vanderstraeten zich gelukkig. Eddy Hoste tekent samen met Freddy Vanderstricht voor de regie.





"In de Guijdfazant" heeft het blijspel dat ze op het de planken brengen. Het is het verhaal van de Martha en Mathilde, twee zussen op leeftijd die toen in een grote boerderij in Zingem woonden. Niemand weet, dat de zussen er een lucratieve hobby op na houden, maar dan duiken wielertoeristen op, die het beeld helemaal verstoren.





De voorstellingen zijn op 16, 17, 23 en 24 maart, telkens om 20 uur in De Griffel in Ouwegem. Info: nzt.be (DCRB)