Tegen gevel van restaurant na uitwijkmanoeuvre 07 mei 2018

Aan de Nederzwalmsesteenweg vlak bij het station van Zingem is zaterdagavond een auto tegen de gevel van bistro Siggo beland. De chauffeur van de wagen verklaarde dat hij de controle over het stuur was verloren nadat hij moest uitwijken voor twee kinderen die op straat aan het spelen waren. De auto botste eerst tegen een geparkeerde wagen en kwam daarna tegen de gevel terecht. Twee grote ruiten zijn daarbij gesneuveld, maar niemand raakte gewond. Voor de klanten, die pal achter de glazen gevel zaten te eten, was het wel even schrikken. "Maar het had veel erger kunnen zijn. Ik mag er niet aan denken hoe dit zou afgelopen zijn, mocht die auto door de gevel zijn gereden", vertelt uitbater Kristof Eeckhout. (DCRB)