Team Delice houdt De Buddies van eigen tornooizege

Hun eigen tornooi winnen na dit jaar kampioen én bekerwinnaar te zijn geworden in de kern Asper zou de kers op de taart geweest zijn voor minivoetbalclub De Buddies. 28 ploegen traden aan in de 23e editie van dit tornooi.





In de finale stonden De Buddies tegenover Team Delice Gent, die ook de Keizer Karel Cup voor recreatieploegen had gewonnen. Ook al deden Kenneth Dhont, Mehdi Radaj, Laurens Soenens, Kevin Roeland, Dennie Beyaert, Jeffrey Bradt en Jordy Wauters hun uiterste best, toch dienden ze het hoofd te buigen bij een 5-3 eindstand.





Beide finaletams zien we omringd door een delegatie van de organisatoren.





