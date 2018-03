Te winnen: een buitenspeeldagstraat 16 maart 2018

In het kader van Buitenspeeldag 2018 organiseert de dienst vrije tijd van de gemeente Zingem in samenwerking met de jeugdraad een wedstrijd met als hoofdprijs... een buitenspeelstraat.





Die eenmalige 'BuitenSPEELdagSTRAAT' vindt plaats op woensdagnamiddag 18 april. Spelende kinderen tussen 13 en 17 uur de openbare weg in kwestie volledig innemen.





De dienst voorziet spelmateriaal en animatie. Het wedstrijdreglement en -formulier staan op de gemeentelijke website www.zingem.be. Kandidaturen Indienen kan tot zondag 25 maart. De gemeente maakt de winnaar bekend op vrijdag 6 april. (DCRB)