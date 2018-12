Sterrenchef Benoit Dewitte creëert culinair concept voor co-working space Welkin & Meraki Ronny De Coster

04 december 2018

21u29 0 Zingem Sterrenchef Benoit Dewitte ontwikkelde een culinair concept voor de nieuwste vestigingen van Welkin & Meraki in Eindhoven, Brussel, Parijs, Luxemburg en Londen. Welkin & Meraki exploiteert zogenaamde co-working spaces, kantorruimtes met onder meer een barista service, een culinair aanbod met ontbijten, tussendoortjes en volledige menukaart.

Benoit Dewitte runt samen met zijn broer Bernard het sterrenrestaurant Benoit & Bernard Dewitte in Ouwegem. Voor Welkin & Meraki ontwikkelde hij samen met zijn souschef een ontbijt- en menukaart vol lichte, smakelijke en gevarieerde gerechten. “Om de kwaliteit van de bereidingen dagelijks te garanderen, detacheert ik voortaan mijn souschef naar Welkin & Meraki in Brussel. Op het moment dat Alain Brossé van Welkin & Meraki me polste om samen te werken, was ik bezig met het ontwikkelen van een concept voor een tweede zaak die wonderwel paste in wat hij me vroeg,” vertelt de Ouwegemse sterrenchef.