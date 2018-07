Stemmenkanonnen zeggen politiek vaarwel CD&V KRUISEM TREKT MET TIEN NIEUWKOMERS NAAR KIEZER THOMAS VANDEWALLE

19 juli 2018

02u34 0 Zingem Geen Hannelore Verzele en Rita Vande Moortele op de CD&V-lijst van de komende verkiezingen in Kruisem. De huidige schepenen zeggen de politiek vaarwel, wegens 'andere prioriteiten.' "We tasten in het duister zonder deze stemmenkanonnen", bekent voorzitter Kristien Van de Meeren.

In oktober trekken de inwoners van de negen dorpen van Zingem en Kruishoutem voor het eerst naar de stembus om een bestuur te kiezen voor de nieuwe fusiegemeente Kruisem. CD&V Kruisem maakte eerder al bekend dat burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut samen de lijst zullen trekken. Gisteren werden ook de andere kandidaten bekendgemaakt, met daarbij maar liefst tien nieuwkomers. Opvallend is dat schepenen Hannelore Verzele en Rita Vande Moortele uit Kruishoutem niet meer op de lijst terug te vinden zijn. Zij behoorden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nog tot de drie grootste stemmenkanonnen van Kruishoutem. Zo kregen ze respectievelijk 1.227 en 1.190 stemmen achter hun naam. Enkel burgemeester Joop Verzele deed beter.





Huidig eerste schepen Hannelore Verzele maakte naar eigen zeggen vorig jaar al de beslissing om na tien jaar niet meer op te komen. "Ik heb het heel graag gedaan, maar politiek heeft een zware impact op mijn vrije tijd", motiveert Verzele, die docente is in het hoger onderwijs. "Er is een tijd van komen en gaan."





Rita Vande Moortele (CD&V) was maar liefst 24 jaar lang actief in de politiek, maar dat valt niet meer te combineren met haar andere bezigheden. "Als directrice van de vzw Vijvens, die twee woonzorgcentra runt, heb ik de handen meer dan vol. Daar komt ook de zorg bij voor mijn moeder. Ik word zelf ook een dagje ouder en wil er vaker zijn voor mijn gezin. Ik heb lang getwijfeld, maar mijn besluit staat vast. Ik blijf aan de zijlijn supporteren."





Sterkhouders

Vast staat dat CD&V met hun vertrek twee sterkhouders verliest. "We tasten een beetje in het duister nu", geeft Kristien Van der Meeren, voorzitter van CD&V Kruisem toe. "Het wordt niet simpel zonder deze twee stemmenkanonnen, maar ik denk wel dat we heel wat andere waardevolle kandidaten op onze lijst hebben staan. Met twee burgemeesters, een volksvertegenwoordiger-schepen, zes schepenen en zes gemeenteraadsleden hebben we veel kennis en ervaring in huis. Tegelijk maken we werk van vernieuwing. Nieuwe en jonge kandidaten uit elke hoek van de gemeente."





De tien nieuwkomers zijn Saartje Cromheecke (31) uit Lozer, Barbara Dewaele (41) uit Zingem, Julie Seys (28) uit Kruishoutem, Jeanne De Potter (22) uit Zingem, Filip De Poortere (55 jaar) uit Lozer, Sharon Van Lierde (42) uit Zingem, Laura Polfliet (22) uit Kruishoutem, Mariska Nachtergaele (33) uit Kruishoutem, Achiel De Coninck (66) uit Zingem en Sofie Bauters (39) uit Ouwegem.