Sportraad zet verdienstelijke sporters in de bloemetjes 07 maart 2018

02u27 0

De sportraad van Zingem heeft de sportfiguren van het afgelopen seizoen gehuldigd. Jelle Vandriessche (13) atleet bij KASVO in Oudenaarde, is verkozen tot de sportbelofte bij de jongens. Tennisser Kiara De Maertelaere (10) is sportbelofte bij de meisjes. Het U15- en U12-team van voetbalclub KSK Zingem mag zich het sportbeloftenteam van het afgelopen seizoen noemen. Freddy en Jacques Dhondt Vandenheede, actief in de duivensport, zijn gehuldigd in de categorie "bijzondere sportprestatie". De broers werden in 2017 algemeen nationaal kampioen KBDB 2017 voor alle disciplines over heel België.





(DCRB)