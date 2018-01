Spoorloper betuigt spijt in politierechtbank 02u40 0

L.V., een 21-jarige student uit Gent, moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in Zingem over de treinsporen liep om van het ene perron op het andere te geraken. De jongeman kwam aandraven met een zelfgeschreven brief waarin hij de omstandigheden kaderde. Zo waren er werken aan de gang in het station. De politierechter verleende hem opschorting van straf. Indien hij binnen het jaar een nieuwe overtreding begaat, zal hij toch nog voor de feiten veroordeeld worden. (TVR)