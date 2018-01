Speeltijd, als kabouter Plop begint te zingen 'DE REGENBOOG' SCHAFT LUIDE SCHOOLBEL AF RONNY DE COSTER

02u37 0 Foto Ronny De Coster Kinderen leven zich uit op de speelplaats van Vrije Basisschool 'De Regenboog'. Als de speeltijd voorbij is, horen ze geen bel meer, maar een liedje. Zingem In de Vrije Basisschool 'De Regenboog' in Zingem is de schoolbel afgeschaft. Er komt muziek in de plaats: elk schoolmoment krijgt een specifiek melodie-tje. "Dat is véél aangenamer dan die luide en autoritaire 'trìììng' en brengt meer rust en structuur op school. Niet alleen onze kinderen, maar ook de buren zullen tevreden zijn", gelooft directeur Jacques Dhondt, die de inspiratie vond in Finland.

Kwart over tien. Het lied van Kabouter Plop galmt door de luidsprekers in de Vrije Basisschool 'De Regenboog' in Zingem. De kleuters huppelen vrolijk naar buiten. Tien minuten later lokt een ander liedje de kinderen van de basisschool naar buiten. 'Spelen op de speelplaats' heet het en ook dat brengt de kinderen aan het dansen.





Directeur Jacques Dhondt liet een firma de schoolbel vervangen door een muziekinstallatie. "Een tiental jaar geleden waren we voor een internationale uitwisseling met collega's in Finland. Daar zag ik hoe muziek als alternatief voor de klassieke schoolbel een heel rustgevende invloed had op de leerlingen. Ik heb het idee om financiële redenen een tijdje moeten opbergen, maar ben heel blij dat ik het uiteindelijk toch kan realiseren", zegt Dhondt.





"Dit schept een pak voordelen. Door de keuze van verschillende melodietjes brengen we structuur in het leven op school. Elke moment van de dag heeft een eigen liedje. En het is ook allemaal minder bruusk: de kinderen weten dat ze nog even de tijd hebben als het liedje start. Pas op het einde worden ze geacht om in de rij te staan. Ik geloof dat muziek een gemoedelijk invloed heeft op kinderen. De installatie geeft ons ook de mogelijkheid om tijdens de middagpauze muziek te spelen. En in de loop van het jaar kunnen we ook thematisch werken. Ik zie heel veel mogelijkheden om dit sfeervol te gebruiken", aldus de schooldirecteur.





Niet alleen de kinderen op school varen wel bij de vernieuwing.





Ook goed voor de buren

"Ik denk dat ook onze buren een beetje opgelucht ademhalen na het verdwijnen van de luide schoolbel. Ook voor hen was die niet aangaanam. Bovendien bleef die ook werken tijdens de schoolvakanties. Ik kon die niet uitschakelen, omdat anders heel het systeem ontregeld zou zijn. De nieuwe installatie is veel flexibeler in gebruik", vergelijkt Jacques Dhondt.