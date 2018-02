Spar heropent deuren na totaalrenovatie SABINE EN DIRK ZIJN POSITIEF OVER TOEKOMST KLEINERE BUURTWINKELS RONNY DE COSTER

20 februari 2018

02u51 0 Zingem Aan de Kruishoutemsesteenweg in Ouwegem heropenen Sabine Nachtergaele en Dirk De Marez donderdag hun vernieuwde Spar-winkel. "Het is een cliché. Klanten houden niet alleen van correcte producten, maar ook van persoonlijk contact. Die combinatie krijg je alleen in een buurtwinkel", zegt Sabine.

"Onze winkel werd volledig gestript en grondig aangepakt. Het plafond, de verlichting, de koelinstallaties, de koelmeubels: alles is vernieuwd. Alleen de vloer bleef behouden. De in- en uitgang zijn voortaan apart. Ook de indeling en de looprichting is helemaal anders. Onze klanten zullen de vernieuwingen zeker opmerken", vertellen uitbaters Sabine Nachtergaele en haar echtgenoot Dirk De Marez, terwijl ze samen met enkele medewerkers al druk bezig zijn met het vullen van de rekken.





"Wat het aanbod betreft, hebben we vooral de versafdelingen uitgebreider gemaakt. Zo gaat er veel aandacht naar onze afdeling groenten en fruit, waar alleen de beste producten een plaatsje krijgen. Aan onze kaastoog kunnen klanten zelf hun kaasschotel samenstellen. Ook onze bereide gerechten en vers vlees in de beenhouwerij worden een grote troef. Die versafdelingen worden de speerpunten, en moeten ook een marktgevoel creëren. Op een digitaal scherm kunnen klanten zich laten inspireren met recepten, maaltijdideeën en productinformatie. De totale winkeloppervlakte blijft 390 vierkante meter, maar door de handige inrichting met hoge en lage rekken krijgen klanten een beter zicht op de ateliers", zegt Sabine.





Persoonlijk contact

In tijden van elkaar doodconcurrerende grootwarenhuizen ziet zij een mooie toekomst voor buurtwinkels als die van haar. "Het klinkt misschien als een cliché, maar in een kleinere winkel, waar je toch ook alles kan kopen, is het contact veel persoonlijker. Wij spreken veel bezoekers hier met de voornaam aan, omdat we hen gewoon kennen. En dat werkt. Onze medewerkers hebben bijna allemaal al een lange carrière in onze winkel. Zij kennen ons dus goed en weten wat we belangrijk vinden. Op de werkvloer geldt hier eigenlijk maar één regel: bied nooit iets aan dat je zelf niet zou kopen. En als iemand een product vraagt dat we niet in huis hebben, dan noteer ik dat en maak ik de overweging of we het ook in ons assortiment kunnen opnemen", vertelt Sabine.





30 jaar ervaring

Sabine heeft dertig jaar ervaring. Onder de vleugels van haar vader Clement startte Sabine in 1987 met de winkel, toen nog 500 meter verderop. In 1993 besloten ze om helemaal van nul te beginnen en een volledig nieuwe winkel te bouwen met een ruimere parking.





Sabine is de spil in de buurtsupermarkt en neemt de dagelijkse werking voor haar rekening. Haar man Dirk staat in voor de administratieve en technische kant en helpt af en toe in de beenhouwerij. Hun Spar-winkel baten ze zelfstandig uit onder de vleugels van de Retail Partners Colruyt Group. De vernieuwde winkel opent op donderdag 22 februari. De avond voordien nodigen de uitbaters de buurtbewoners uit voor een drankje en een hapje.