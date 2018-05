Sneukelfietstocht lokt 360 deelnemers 08 mei 2018

Nu de fusie tussen Zingem en Kruishoutem tot Kruisem dichterbij komt, stond de jaarlijkse 1 mei-sneukelfietstocht in het teken van dir gebeuren. Open VLD Zingem en Kruishoutem sloegen de handen in elkaar, zodat de 30 km lange tocht de 360 deelnemers ook naar Kruishoutem-centrum en naar De Marolle bracht, waar sneukelpunten waren voorzien bij MIK en op de parking van De Zandvlooi. Er was ook een wandeltocht en daarvoor daagden 40 stappers op.





Op de foto een glunderende voorzitter Geoffrey Verleyen bij het eindpunt, aan zaal de Korenbloem, met een delegatie deelnemers van deze 17de gezinssneukeltocht.





(MAN)