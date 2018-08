Snelheidscontroles op verkeer dat langs Landegemstraat en Ouwegemstraat omrijdt voor werkzaamheden Gemeente voert tijdelijk een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in Ronny De Coster

22 augustus 2018

21u32 0

Op de Ouwegemsesteenweg heeft de aannemer woensdag tussen Beertegemstraat en Molendamstraat de asfaltverharding weggefreesd. Aansluitend start hij ter hoogte van de Beertegemstraat met de opbraak van de rijweg en aanleg van de riolering.

De gemeente gaf de aannemer de opdracht dat tijdens de werkzaamheden de bestaande voetpaden vrij moeten blijven om de toegankelijkheid voor de bewoners te garanderen.

Zone-30

En omdat de Landegemstraat en Ouwegemstraat als gevolg van de werkzaamheden op de Ouwegemsesteenweg extra verkeer te slikken krijgen, heeft het gemeentebestuur beslist om in die straten tijdelijk een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te voeren. De gemeente kondigt ook aan, dat de politie snelheidscontroles zal uitvoeren.