Sandra Bekkari levert moussaka uur na uitzending aan huis en smult mee Ronny De Coster

04 september 2018

TV-kok Sandra Bekkari pakte maandagavond uit een stunt. Ze ging zelf de moussakaschotel, die dag in de opener van het nieuwe seizoen van haar kookprogramma “Open Keuken” klaarmaakte, thuis afleveren bij Kim Vandenberghe in Zingem. Al een uur na de uitzending van “Open Keuken” belde Bekkari er aan.

Mee aan tafel

Sandra schoof ook mee aan tafel met Kim, haar vriend en haar vader. Kim was één van de vele kijkers die de speciale oproep van Sandra in Open Keuken had gevolgd. Kijkers moesten zich aanmelden bij “VTM Koken” en konden zo het gerecht voor vier personen, dat Sandra op tv klaarmaakte vers thuis geleverd krijgen.

Tot en met vrijdag kunnen kijkers van Open Keuken elke avond via VTM Koken deze originele “aan huis service” winnen, maar dan wel onder Sandra als speciale koerier.

“Ik ben een grote fan van Sandra Bekkari en was nieuwsgierig om haar versie van de moussaka te proeven. Wat een verrassing”, glunderde Kim.