Samensmelting infomagazines niet zo vlot als fusie gemeentes Zingemnaar is een puur gemeentelijk blad, maar ‘t Eierdopje is Unizo-uitgave waarin gemeente ruimte koopt Ronny De Coster

19 november 2018

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zingem De samensmelting van de gemeenten Zingem en Kruishoutem tot Kruisem stelt het nieuwe bestuur voor een moeilijk probleem rond het toekomstige infomagazine. Nu stelt de gemeente Zingem helemaal zelf het infoblad “De Zingemnaar” samen, waarin geen reclame voorkomt. Maar in Kruishoutem is “’t Eierdopje” een commercieel blad, waarin de gemeente ruimte koopt. Hoe breng je die twee samen?

Beide gemeentebesturen lanceerden enkele weken geleden nog een oproep aan de bevolking om mee na te denken over een nieuwe naam voor het infoblad dat de gemeente Kruisem zal uitgeven.

“Maar daarnaast stelt zich een moeilijker probleem”, merkte oppositieraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraadszitting op. “De twee gemeentelijke bladen hebben elke een andere cultuur en uitgangspunt. Hier in Zingem brengen wij zelf ons infoblad uit, maar in Kruishoutem is dat in commerciële handen: daar is Unizo de uitgever en werkt die ook met advertenties. De gemeente Kruishoutem betaalt om ruimte te krijgen in ’t Eierdopje, dat dus niet echt een gemeentelijke uitgave is. Hebben de twee gemeentebesturen al overlegd en eventueel al een oplossing?” wou Verleyen tijdens de jongste gemeenteraad in Zingem weten.

Overgangsjaar met ‘tussenoplossing’

Volgens Gerrit Depaepe, schepen van Communicatie en Informatie in Zingem, is er nog niet meteen een oplossing in de maak. “2019 zal een overgangsjaar worden met een tussenoplossing. Voor de realisatie van een informatieblad voor Kruisem in de periode 2020-2025 zal een nieuw bestek moeten opgemaakt worden”, voorziet Depaepe.