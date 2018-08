Rusthuisbewoners voortaan met elektrische fiets op pad "Eén fiets kochten we met opbrengst pannenkoekenverkoop en de andere kregen we van een sponsor" Ronny De Coster

24 augustus 2018

16u10 0

Bewoners van de woonzorgcentra Sint-Petrus in Kruishoutem en Home Vijvens in Huise kunnen voortaan pad met een elektrische duo-fiets.

De vzw Vijvens, die de twee rusthuizen beheert, had in februari een pannenkoekenverkoop georganiseerd. "Met die centen en nog een kleine opleg, konden we één fiets aankopen. Een tweede is gefinancierd door een sponsor”, vertelt Marleen Doom, verantwoordelijk van de paramedici in de rusthuizen.

“Het is de bedoeling om bewoners aangename tochtjes te laten maken door het dorp. Zo kunnen ze zien hoe het straatbeeld verandert en kunnen ze ook voorbij hun eigen huis fietsen. Aan het stuur zit ofwel iemand van ons personeel, ofwel een familielid. De voorbije weken zijn de fietsen al eens uitgetest en het initiatief is heel goed onthaald”, verzekert Marleen Doom.