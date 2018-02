Rijverbod voor 19-jarige die onder invloed crasht 24 februari 2018

De 19-jarige M. D. S. uit Zingem is veroordeeld tot een maand rijverbod en 800 euro boete nadat hij op 24 september vorig jaar met 1,86 promille (goed voor een zestal glazen) alcohol in zijn bloed met zijn wagen tegen een boom belandde. "Mijn cliënt was op vermaakuitstap geweest in Kruishoutem", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Hij moest maar enkele kilometers rijden richting huis, maar had dat beter niet gedaan." De politierechter merkte op dat de jongeman nog maar 8 maanden zijn rijbewijs had. "Nu reed je tegen een boom, maar voor hetzelfde geld had je een fietser mee", richtte ze zich tot de beklaagde. Die liet weten dat hij een grote fout heeft gemaakt. Hij moet opnieuw slagen in het praktisch rijexamen. (TVR)