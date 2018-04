Pronostiekclub 'Mega-velo' lokte 102 deelnemers 20 april 2018

Van de Omloop tot Parijs-Roubaix, waren er 10 wielerwedstrijden die meetelden voor de titel van kampioen bij prognostiekclub 'Mega-velo'. Waarvoor elkeen een ploeg diende op te stellen en dit jaar noteerde men 102 deelnemers in café De Welkom. Thans was er de prijsuitdeling aan de top 30 en de hoofdprijs van 250 euro ging naar Dominique Den Dooven, die het haalde van Hendrik Manssens, Filip Vuye, Hubert Bauters en Joeri Hardeel. Voorzitter van deze wielerprognostiekclub, die haar vijftiende seizoen afsloot, is Hubert Bauters, en Wim Mertens fungeert als secretaris.





(MAN)