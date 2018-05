Pret bij supportersclub 't Blauw-Zwart Hoekske 01 juni 2018

Van de 1.760 kaarten die Club Brugge kreeg voor de topper op Sclessin tegen Standard kreeg supportersclub 't Blauw Zwart Hoekske er 36. Al had men makkelijk twee supportersbussen kunnen vullen. Nadat de titel zeker was, werd niet gewacht op de terugkeer van de bus om uit de bol te gaan in supporterslokaal De Welkom. Anne-Mie en Katrien zorgden voor de gepaste muziek en het was meteen ambiance troef. Voorzitter Marcel Vandenberghe van deze 130 leden tellende supportersclub was in zijn nopjes door tweede titel in drie jaar van blauw-zwart.





(MAN)