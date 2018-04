Peter is beste kaarter bij 'De Welkomvrienden' 04 april 2018

Na 19 jaar heeft Lieven Snoeck de voorzittersfakkel bij kaartersclub 'De Welkomvrienden' , gevestigd in lokaal 'De Welkom' bij Anne-Mie en Katrien, overgedragen aan Christophe De Pauw. De club bestaat intussen 25 jaar , telt 33 leden en kaart elke vierde zaterdagavond van de maand.





Clubkoning werd Peter Meire, die het haalde van Gert De Smeyter, Jan Clauwaert, Manfred De Wilde en Marc Dhondt. Eerste vrouw was Nicole Van Assche. Björn Dhaenens is het jongste clublid.





(MAN)