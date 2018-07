Pasfoto's in gemeentehuis vanaf nu te betalen met Bancontact 19 juli 2018

De fotocabine in het Zingemse gemeentehuis kreeg een update. Wie er pasfoto's laat nemen, kan die voortaan ook betalen met Bancontact. Voordien was het enkel mogelijk om cash te betalen.





Dat moest ook gepast, want het toestel geeft geen wisselgeld terug. Dat leidde vaak tot ongenoegen bij de inwoners. Voor zeven euro krijgt men nog steeds zes pasfoto's. (TVR)