Partijen zullen geen verkiezingsborden plaatsen 12 juli 2018

02u45 3 Zingem De politieke partijen CD&V, Groen&Co, N-VA en Open Vld hebben een akkoord bereikt over een verregaande beperking van verkiezingspropaganda. Zo zullen er geen verkiezingsborden geplaatst worden om campagne te voeren. Gebruik van drukwerk en sociale media zijn wel toegelaten.

De argumenten om een akkoord te vinden over de beperking van verkiezingspropagande waren talrijk: storend effect en visuele vervuiling, duurzaamheid en ecologische voetafdruk, financiële besparing enzovoort. CD&V, Groen&Co, N-VA en Open Vld hebben nu zo'n akkoord bereikt.





Geen borden

De grootste verandering dit jaar houdt in dat er geen traditionele verkiezingsborden met affiches meer mogen worden geplaatst door individuele kandidaten.





In de plaats daarvan komen in elk dorp slechts twee locaties met aanplakborden, op gemeentelijke gronden en met een maximale afmeting van vier vierkante meter per partij, waar de verschillende politieke partijen hun affiches mogen uithangen.





Daarnaast komt er ook een verbod op raamaffiches en het bekleven van allerhande voertuigen. Drukwerk en gebruik van sociale media zijn wel toegestaan.





Herenakkoord

"Het bereiken van een akkoord, over de partijgrenzen heen, geeft blijk van een serene en constructieve aanpak tussen de partijen CD&V, Groen&Co, N-VA en Open Vld. Hiermee willen ze een krachtig signaal geven aan de bevolking van de nieuwe gemeente Kruisem. De gemaakte afspraken gelden als een 'gentleman's agreement' of herenakkoord. Er werd met andere woorden geen politiereglement vastgesteld. Het is de bedoeling dat de partijen er zelf voor zorgen dat geen inbreuken worden gepleegd op de - limitatief opgesomde - toegelaten verkiezingspropaganda", staat in een gemeenschappelijk persbericht te lezen.





(DCRB)