Oversteek aan Den Bos gaat dicht BESLISSING MOET ONGEVALLEN EN SLUIPVERKEER DOEN AFNEMEN RONNY DE COSTER

15 mei 2018

03u11 0 Zingem Het is straks niet meer mogelijk om in Zingem de N60 ter hoogte van Den Bos over te steken. Op die manier moeten zware ongevallen en sluipverkeer verminderen. Fietsers kunnen wel nog oversteken. "Maar dat zou veiliger kunnen met een fietsersbrug", pleit burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V).

Het kruispunt van de Gentsesteenweg (N60) met de Kolmstraat en Den Bos (aan het Tapijtcenter) in Zingem heeft op vlak van verkeersveiligheid een kwalijke reputatie. Sinds 2005 gebeurden op dit verkeerspunt 21 ongevallen.





Negen keer was dat met zwaargewonde slachtoffers en één keer was er ook een dodelijke crash.





Beperkte zichtbaarheid

Oorzaak van de meeste ongevallen is de beperkte zichtbaarheid. De N60 maakt op deze plek een lichte bocht. Wie met zijn wagen vanuit Oudenaarde komt en van op de N60 naar Den Bos wil, ziet moeilijk het verkeer dat vanuit Gent komt.





Toch wagen veel bestuurders zich aan de gevaarlijke oversteek: Den Bos, Huisgaverstraat en Hooghuisgaverstraat vormen een sluipweg tussen de N60 en de Deinse Baan om het drukke kruispunt De Vogelzang te ontwijken. Sluipverkeer kiest vandaag ook de Kolmstraat om vanuit Gent naar Zingem te rijden en daarbij het kruispunt 't Peerdeken te kunnen 'afsnijden'.





Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen heeft daarom beslist om aan de Kolmstraat de doorgang door de middenberm te sluiten. Tegelijk gaat ook de aansluiting met Den Bos op die plaats dicht. In of uit Den Bos rijden kan dan alleen nog via het kruispunt met de Galgestraat (aan het restaurant Dujardin).





Fietserstunnel

"Het is een proefopstelling", weet de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V).





"De oversteek gaat op 1 juli voor zes maanden dicht. Tegen de jaarwisseling moeten we bekijken wat het effect is van deze maatregel. Fietsers en voetgangers kunnen alvast de oversteek blijven maken. Als gemeente blijven we overigens nog altijd vragende partij om voor de zwakke weggebruiker hier een blijvende en veilige oversteekplaats te voorzien. Dat kan in de vorm van een fietserstunnel of een fietsersbrug. Alleen moeten we het Agentschap Wegen en Verkeer nog overtuigen. Zij argumenteren dat er hier weinig fietsers de N60 oversteken, maar volgens ons komt dat precies doordat het op dit moment veel te gevaarlijk is. Dit verkeerspunt ligt op een bovengemeentelijk functioneel fietsnetwerk. Alleen durven nog te weinig fietsers het gebruiken. Dat zouden wij kunnen veranderen", gelooft Hutsebaut.