Open Vld/N-VA/Plus zet kandidaten om beurt op affiche "Omdat de plaats op gemeenteborden beperkt is, wisselen we om de zoveel dagen onze foto's" Ronny De Coster

30 augustus 2018

08u20 0 Zingem De nieuw opgerichte kartellijst tussen Open Vld, N-VA en onafhankelijken in Zingem en Kruishoutem start op zaterdag 1 september met een zogenaamde “dynamische verkiezingscampagne”. Omdat alleen gemeentelijke aanplakborden toegelaten zijn en de plaats dus beperkt is, komen daarop om de zoveel dagen foto’s van andere kandidaten.

De politieke partijen Open Vld, N-VA, CD&V en Groen&Co sloten half augustus een akkoord over een verregaande beperking van verkiezingspropaganda.

Geen traditionele borden

De grootste verandering houdt in dat kandidaten op private eigendom geen traditionele verkiezingsborden met individuele affiches meer mogen plaatsen. In de plaats daarvan komen in elk dorp slechts twee locaties met aanplakborden, op gemeentelijke grond, waar de politieke partijen affiches mogen uithangen. Daarnaast is er ook een verbod op raamaffiches en het beleven van allerhande voertuigen.

“Wij zijn een grote voorstander van dit herenakkoord, dat blijk geeft van een serene en constructieve aanpak tussen de partijen”, zegt Geoffrey Verleyen, lijsttrekker van Open Vld/N-VA/Plus.

Elk om beurt

Maar de plaats op de gemeenteborden is dus beperkt: vier vierkante meter per partij. Daarom voert de kartellijst Open Vld/N-VA/Plus een soort beurtrol in: vanaf 1 september zullen de affiches op de aanplakborden in de gemeente Kruisem om de zoveel dagen wijzigen. Alle kandidaten, met inbegrip van lijsttrekker en -duwer, krijgen evenveel ruimte.

Geen wildgroei

“Met onze dynamische aanpak willen we tonen dat we, als een hecht team, klaar zijn voor de verkiezingen. Ook zal het op die manier nog altijd aangenaam zijn om door Kruisem te rijden, omdat er geen wildgroei van kleine verkiezingsborden meer zal zijn. Een win-winsituatie dus voor iedereen”, besluit Verleyen.