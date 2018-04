Open Vld/N-VA/Plus lanceert bevolkingsenquête 17 april 2018

Open Vld/N-VA/Plus, de nieuw opgerichte kartellijst voor de toekomstige fusiegemeente Kruisem, start deze week met een bevolkingsenquête. Op die manier wil ze polsen naar wat er leeft bij de inwoners.





"Alle Kruisemnaren krijgen zo'n enquête toegestuurd", licht covoorzitter Geoffrey Verleyen van Open Vld Kruisem het initiatief toe. "De inwoners kunnen die op papier invullen en terugbezorgen. Of ze kunnen die digitaal invullen via de website www.kruisempuzzelt.be." De enquête wordt op 31 mei afgesloten. "Inwoners die de bevraging tijdig hebben ingevuld, maken kans op een waardebon van 50 euro bij een lokale handelaar naar keuze."





Samen met de bevolkingsenquête maakt het kartel ook het campagnelogo 'Kruisem puzzelt' bekend. Het logo bestaat uit drie puzzelstukjes die de kartellijst voorstelt als een samenwerking tussen Open Vld, N-VA en onafhankelijke kandidaten. "In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen uiteindelijk 25 kandidaten, verspreid over negen dorpen, hun puzzelstukje aanhaken. De puzzelstukjes vormen ook de hoekstenen voor een nieuw beleid. Meer dan 15.000 inwoners kunnen deze puzzel mee vorm geven", aldus voorzitter Rik Vandenhove van N-VA Kruisem. (TVR)