Open Vld en N-VA vormen kartel OPPOSITIEPARTIJEN BUNDELEN KRACHTEN OM MEERDERHEID TE BREKEN RONNY DE COSTER

Foto Ronny De Coster Rik Vandenhove en Jan Herman van N-VA en Open Vld'ers Geoffrey Verleyen, Dirk Otte en Filip Geysens kondigden het kartel gisterenavond samen aan. Zingem De Kruishoutemse en Zingemse Open Vld en N-VA trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met een gezamenlijke lijst naar de kiezer. "Open Vld/N-VA/Plus", wordt de naam van het nieuwe kartel. "'Plus' omdat dit een open lijst is met plaats voor onafhankelijken. Onze ambitie? De meerderheid breken en in Kruisem een gemeentebestuur installeren met een nieuwe politieke cultuur", zegt Geoffrey Verleyen (Open Vld).

Door de beslissing van de gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem om een vrijwillige fusie aan te gaan, komt er na de verkiezingen van oktober één gemeentebestuur voor de fusiegemeente Kruisem.





CD&V heeft vandaag zowel in Zingem (weliswaar als kartel met de s.pa) als in Kruishoutem de absolute meerderheid. De oppositie ziet maar één manier om daar tegen op te tornen: de krachten bundelen.





Transparantie

"We kiezen resoluut voor een nieuw politiek project, waarbij onze aandacht gaat naar transparantie. Vandaag is die er in onze gemeenten niet. Het fusieverhaal is daarvan een voorbeeld. De beslissing daarover is genomen in de achterkamertjes van de politiek. Wij werden daar als oppositiepartijen door verrast. We moeten gaan naar een nieuwe politieke cultuur en mentaliteit om van Kruisem een moderne gemeente te maken", zegt Jan Herman, woordvoerder van de N-VA in Kruishoutem.





We willen als kartelpartners een zo sterk mogelijke verkiezingslijst vormen, waarbij ook onafhankelijke kandidaten kunnen aansluiten. Onze lijst overstijgt zo de grenzen tussen politieke partijen. En wat zeer belangrijk is: we willen jonge mensen de kans geven om aan politiek te doen", voorziet Geoffrey Verleyen, voorzitter van Open Vld Zingem.





Evenwichtsoefening

Samen met Verleyen en Herman zaten gisteren ook Rik Vandenhove (N-VA Zingem), Filip Geysens (Open Vld Kruishoutem) en Dirk Otte (Open Vld Zingem) mee aan de tafel om de nieuwe kartellijst aan te kondigen. Wie van hen waar op die lijst komt, moeten de kartelpartners nog uitmaken. "De lijstvorming is de volgende stap. Aan kandidaten zal er geen gebrek zijn, maar de samenstelling van de lijst is op vele vlakken een evenwichtsoefening. We willen met beide kartelpartners elk bijna de helft van de plaatsen innemen (omdat we plaats laten voor onafhankelijken), maar willen ook een gelijke verdeling man-vrouw en ook een goeie ruimtelijke spreiding van kandidaten uit de verschillende deelgemeenten", aldus Verleyen.