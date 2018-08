Nog een week aanschuiven op de N60 Ronny De Coster

24 augustus 2018

De werkzaamheden op de gewestweg N60 in Zingem en Gavere schieten goed op. Over een week moet het fileleed er achter de rug zijn.

Het verkeer rijdt tijdelijk over één rijstrook in elke richting en dat betekent al een hele week aanschuiven. De aannemer vernieuwt de grondlaag en de toplaag van de N60 tussen het kruispunt met de Kolmstraat en de Bernstraat. In totaal wordt drie kilometer weg vernieuwd. Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Om het sluipverkeer van Oudenaarde naar de E17 Deinze/Nazareth en omgekeerd tegen te gaan, is recent ook beslist om een proefopstelling in te voeren ter hoogte van de doorsteek N60 Den Bos/Kolmstraat. Die houdt in dat de doorsteek in de middenberm van de N60 wordt afgesloten.

De proefopstelling start na de asfaltwerkzaamheden.