Mountainbikers kunnen skills en conditie opkrikken 05 april 2018

De sportdiensten van Kruishoutem en Zingem organiseren vanaf 12 mei 'Start to mountainbike 2.0', een vervolg op de initiatiereeks 'start to mountainbike'. De lessenreeks is gericht op mountainbikers die hun basisskills op de mountainbike en hun conditieniveau willen verbeteren. De de lessen zijn gespreid over vijf zaterdagen, telkens van 9 tot 12 uur. Deelnemen kost 15 euro voor de vijf sessies. Snel beslissen is wel aanbevolen, want maar tien mountainbikes kunnen inschrijven. Wie geen eigen materiaal kan meebrengen, kan in de sporthal van Kruishoutem een mountainbike en helm huren voor 6 euro per halve dag. Meer info en inschrijven: sport@zingem.be of 09 389 01 30. (DCRB)