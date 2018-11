Moto en twee auto’s botsen op kruispunt Peerdeken in Zingem Lange file richting Gent: auto’s schuiven al aan van in Mullem Ronny De Coster

15 november 2018

08u10

Het is lang aanschuiven op de N60 richting Gent vòòr Zingem als gevolg van een verkeersongeval aan het kruispunt 't Peerdeken in Zingem.

Op de kruising van de N60 en de Kruishoutemsesteenweg is een verkeersongeval gebeurd met twee auto’s en een motorfiets. De motard is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval is gebeurd, nadat een chauffeur een bruuske stop maakte en weer vertrok, zo verklaart een van de betrokken chauffeurs. Er volgde een kleine kettingbotsing met twee auto’s en een motorfiets.

Als gevolg van het ongeval is de linker rijstrook richting Gent versperd. Dat veroorzaakt grote verkeersproblemen: vanuit Oudenaarde staan auto’s al aan te schuiven tot aan de tunnel in Mullem.

Ook verkeer dat vanop de de Kruishoutemsesteenweg de N60 op wil, staat in een lange file.