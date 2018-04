Met 98 op afspraak voor eerste 'Bassie's dropping' 12 april 2018

Nadat ze op 2 maart werd afgelast ten gevolge de aangekondigde sneeuwval vond vorige vrijdag de eerste editie van 'Bassie's dropping' plaats.





Het gaat om een initiatief van Rik Vandenhove en betreft een avondwandeltocht van zo'n tien kilometer doorheen de regio, waarbij de 98 deelnemers in groepjes per auto naar de Bekemolen in Mullem werden gebracht om er vandaar aan te beginnen.





Er waren 2 controleposten onderweg en bij aankomst in cafe 't Paradijs kregen allen nog een versnapering aangeboden.











(MAN)