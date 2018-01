Met 1,86 promille achter stuur 02u51 0

De 31-jarige K. V. uit Zingem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole in Oudenaarde. Zo had hij 1,86 promille alcohol in zijn bloed, goed voor zo'n 10 glazen alcohol. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd", verzekerde hij de politierechter.





(TVR)