Met 1,33 promille achter stuur betrapt 22 februari 2018

02u47 0

J. W. (57) uit Zingem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 1 oktober vorig jaar met een glas teveel op achter het stuur werd betrapt. De man had 1,33 promille alcohol in het bloed, goed voor ruim zes glazen alcohol. "Veel kan ik daar niet over zeggen", vertelde de man. "Enkel dat het niet slim was om achter het stuur te kruipen."





De politierechter beaamde dat en legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)