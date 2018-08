Meerskantfeesten met Willy Sommers 04 augustus 2018

In Zingem wordt dit weekend al de 18de editie van de Meerskantfeesten georganiseerd. Het programma werd gisteravond al op gang geschoten met enkele wielerwedstrijden en een foute party. Vandaag start om 9 uur met een minivoetbaltornooi. In de namiddag vindt om 16 uur de tiende editie van de cava-loop plaats. Vanaf 18.30 uur kan men aanschuiven aan de feesttafel, waarna nog een feestje wordt gebouwd met Matthias Lens en Willy Sommers. Vanaf middernacht gaat het feest verder met de Tropical Summernight Party met dj Truffaut. Zondag om 9 uur kan er gefietst worden op de Retro Fietsrit, gevolgd door een eetfestijn. In de namiddag vinden verschillende wielerwedstrijden plaats en om 15.30 uur tot slot is er de Kinder Disco Schuimparty. (TVR)