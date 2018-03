Man zakt door ijs op ondergelopen weide 02 maart 2018

03u08 0

Dat het nog veel te vroeg is om op ijs te lopen, heeft ook Steven Semey in Zingem moeten ondevinden.





De man wou samen met zijn dochters Alexa (8) en Nona (6) een partijtje glijden op het ijs van een ondergelopen weide, maar dat liep fout af. "Ik was nog vlak bij de rand van de ijsvlakte, toen ik erdoor ben gezakt. Een paar uur geleden had ik hier nochtans een man met een hond op het ijs gezien. Maar blijkbaar ben ik toch te voortvarend geweest om daaruit te besluiten dat de laag stevig genoeg was. Resultaat: natte, koude voeten", jammert de man. "Maar dit is natuurlijk veel minder erg dan in een vijver zakken. Daar zou ik het zeker nooit geprobeerd hebben", verzekert de man. Zijn dochtertjes waren gelukkig nog véél voorzichtiger geweest door nog afwachtend aan de kant te blijven staan. (DCRB)