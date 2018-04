Man valt in slaap achter stuur na après-skifeestje 26 april 2018

Al slapend met zijn hoofd uit de wagen, gehuld in lederhosen en een onderhemd. Zo troffen agenten op 11 november vorig jaar een zichtbaar dronken chauffeur in Zingem aan. De man zijn wagen stond op de openbare weg en de motor draaide nog.





"Hij kwam van een après-skifeestje in Zingem", vertelde zijn advocaat in de Oudenaardse politierechtbank. "Zijn vriendin zat oorspronkelijk bij hem in de wagen, maar zij is het afgetrapt."





De procureur merkte op dat de man meer dan 2 promille alcohol in het bloed had. De politierechter legde hem een geldboete van 2.000 euro en 2 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven.





(TVR)