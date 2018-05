Man rijdt toiletcabine aan en vlucht 17 mei 2018

C.M. is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod nadat hij ter hoogte van een werf in Zingem een toiletcabine aanreed en vluchtmisdrijf pleegde.





Een getuige zag hoe de man uitstapte om de schade aan zijn voertuig op te meten, waarna hij uiteindelijk toch doorreed. "Hij beweerde niet te weten dat hij een aangifte moest doen, maar dat is weinig geloofwaardig", wierp procureur op. "Hij werd in het verleden namelijk al nog veroordeeld voor vluchtmisdrijf." De politierechter merkte nog fijn op dat er gelukkig niemand op het toilet zat. (TVR)