Leerkrachten in de huid van bekende figuren uit boeken en strips Ronny De Coster

03 september 2018

In de Vrije Basisschool in Huise kropen de leerkrachten op de eerste schooldag in de huid van Wally, Roodkapje, Professor Gobelijn, Spin uit Charlotte’s Web, de Burgemeester van Samson en Gert en andere bekende personages uit boeken en strips. “Het is een vorm van leespromotie”, zegt jur Karlien Vandendorpe. “Kinderen zijn almaar minder geneigd om te lezen en dat komt onder meer hun woordenschat niet ten goede. Wij engageren ons daarom om dit schooljaar elke dag een kwartiertje verhalen lezen te voorzien”, kondigt de juf aan.