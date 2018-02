Laatste nieuwjaarsreceptie voor Open Vld 06 februari 2018

02u31 0

Open Vld was aan de laatste Zingemse nieuwjaarsreceptie toe, want volgend jaar vormen Kruishoutem en Zingem de fusiegemeente Kruisem. In zaal De Korenbloem mocht de partij ook de collega's uit Kruishoutem begroeten waarmee het in oktober op één lijst staat, samen met N-VA en neutrale kandidaten. Er was dit jaar geen gastspreker, maar de aanwezigen werden getrakteerd op drankjes en gebakjes en er stond ook een foodtruck voor gratis frietjes en frikandellen.





(MAN)