Kurt Burgelman van Biesebaaze sluit Bassie Concerten af 14 augustus 2018

Vandaag is er het laatste van de zes gratis dinsdagconcerten die Bassie organiseert tegenover café 't Paradijs. Het concert start om 20 uur en duurt tot 24 uur. Opener is de lokale Dimitri Reynaert, die de mooiste parels van wijlen André Hazes vertolkt. Even na 21 wordt hij opgevolgd door de hoofdact van de avond, Kurt Burgelman. Wie Kurt zegt denkt aan Biezebaaze en wie Biezebaaze zegt denkt spontaan aan hun monsterhit 'Loetsebollekezoetse'. Hij brengt nummers en meezingers gaande van Mega Mindy, Laura Omloop tot VTM Kzoom en dit met interactie op het podium tijdens de vertolking van zijn nummers in het Nederlands, Gents en andere talen. Tijdens de Gentse feesten was hij een trekpleister en gisteravond stond hij nog op het podium na Oostende koerse. Rond middernacht is er een ludieke afsluiter van de Bassie Concerten 2018. (MAN)