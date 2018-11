KSZ speelt Per(r)ongeluk en verliest trouwring in station Ronny De Coster

16 november 2018

10u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zingem De Zingemse toneelvereniging “De Kunstlievende Scheldezonen”, die dit jaar 145 jaar bestaat, heeft haar nieuwste productie klaar. “Per(r)ongeluk” is de titel van de romantische komedie die drie keer zal te zien zijn in zaal Korenbloem.

Per(r)ongelukt is het verhaal van Frederik en Isabelle.”Ze hebben op perron 12 ruzie over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt gooit Isabelle haar dure verlovingsring die ze van Frederik heeft gekregen weg over de balustrade aan de rand van het perron. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein onder de brug, waar enkele clochards en bedelaars huizen. Frederik gaat de ring zoeken en leert hij de mensen kennen die onder de brug wonen. die onder de bruggen huizen kennen. Wie heeft de ring ? Komt het nog goed tussen Frederik en Isabelle? Wanneer bevalt Suzy?” vat KSZ-voorzitter Hugo Vanderstraeten het verhaal samen.

Spelers

Op de planken staan Pierre Tahon, Jullie en Freddy Vanderstricht, Zus Dewitte, Thomas Steuperaert, Lieselotte Eurlings, Ann Van Dorpe, Bas Dewitte en Mireille Van Lancker.

Kaarten

De voorstellingen zijn op de zaterdagen 17 en 24 november en op vrijdag 23 november, telkens om 20 uur in zaal Korenbloem aan het Kerkplein in Zingem.

Kaarten kosten 9 euro.

Meer info: www.kunstlievendescheldezonen.be